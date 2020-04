Ante contingencia del Covid-19, se implementan protocolos de seguridad y bienestar para San Jacinto Amilpas

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Actualmente estamos viviendo una temporada para resguardarnos en casa, cuidar nuestra salud, aplicar protocolos de seguridad, e higiene y así evitar el contagio por Covid-19.

Es por esta razón que la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas Yolanda Santos Montaño, cumple con una función esencial como Presidenta de la Red de Salud Intermunicipal, por lo que asistió a la Villa de Etla para capacitar en temas de Covid-19, y explicar a Presidentes Municipales, Regidores, Directores y comités de Salud, las acciones pertenecientes de prevención para aplicar en la población.

Asimismo ejemplificó las medidas que se han realizado en San Jacinto Amilpas y el excelente resultado que han dado.

También asistió a la Coordinación de Atención Regional de Valles Centrales, donde Santos Montaño aseveró que, ante esta contingencia, es importante que los municipios de Oaxaca, unamos esfuerzos y coordinemos trabajos para lograr salvaguardar la salud de nuestros ciudadanos. A esta reunión también asistieron la Lic. Lucero Montalvo Cortes Coordinadora de Políticas Públicas de Promoción de la Salud y el Dr. Nahum Arrazola López Responsable del Equipo Zonal de Supervisión número uno, ambos de la jurisdicción sanitaria número uno.

