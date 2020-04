AMLO anuncia decreto para devolver los tiempos oficiales de radio y televisión

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este viernes firmará un decreto para reducir los tiempos oficiales (fiscales) de radio y televisión para que los concesionarios puedan comercializar estos espacios y enfrentar la crisis por el Covid-19.

En noviembre de 2019, en la 60 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, el mandatario había ofrecido analizar Producción de tiempos oficiales impuestos por decreto en 1968.

“Hoy voy a firmar el acuerdo, devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión, porque un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un Gobierno del pueblo no necesita de propaganda.

La industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad como era antes, se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad”, Reveló

López Obrador dijo que “con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van ayudar a mantener sus empresas, y sobre todo a mantener el trabajo de muchos quienes laboran en esta industria, vamos a seguir informando de otras medidas para ayudar a que la economía”.

