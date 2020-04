Ya suman 50 muertos por coronavirus en México

-La Secretaría de Salud (SSa) informó que suman 50 los muertos por coronavirus en México, con mil 510 casos confirmados de contagio.

sdpnoticias.com

México.- La Secretaría de Salud (SSa) informó que México llegó a los 50 muertos por la pandemia de coronavirus Covid-19, lo que representa un incremento de 13 casos respecto al informe ofrecido ayer 1 de abril.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia, el director de Epidemiología de la SSa, José Luis Alomía, informó que el número de casos confirmados al corte de este jueves 2 de abril es de mil 510, con 4 mil 453 casos sospechosos y 7 mil 822 negativos.

En total, el gobierno de México ha realizado 13 mil 985 pruebas de diagnóstico.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario