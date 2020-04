Suspenderán el servicio de lancha en el Paso Real

-Además tampoco podrán circular aquellas que se dediquen al turismo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el pasado 24 de marzo del 2020, se acordó por parte de la Secretaria de Salud establecer medidas para mitigar y controlar el riesgo para la salud que implica el Covid 19, por lo tanto se suspendió la navegación a las embarcaciones de servicio de turismo náutico en cualquiera de su modalidad.

En la región la única embarcación que suspenderá el servicio es la que está en el malecón Paso Real, además de todas aquellas que se ocupen para el turismo, y en caso de que haya alguna embarcación que no haga caso a estos llamados, van a levantarlas, ya que deben de sumarse a estas acciones.

Y es que la embarcación que está en el malecón circula durante todo el día, y en algunas horas son varios los usuarios que la ocupan principalmente por la mañana que traslada a muchos empleados de los diversos negocios, por lo tanto será a partir del día lunes que la lancha del Paso Real deje de circular.

En su mayoría, puntualizó que las embarcaciones de la región, se dedican a la pesca, y estás si podrán circular, debido a que no son muchos los tripulantes que van en éstas, también lo podrán hacer aquellas que trasladen suministros

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario