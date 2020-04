Se mantienen 22 casos positivos de COVID-19 en Oaxaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 02 de abril de 2020.- El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que hasta el corte de este jueves 02 de abril, se tienen contabilizados 22 casos positivos de COVID-19, de un total de 194 notificaciones en todo el estado, de los cuales 127 son negativos, 45 sospechosos en espera de resultados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de Oaxaca, 4 pacientes recuperados y lamentablemente un fallecido.

Agregó que el país se encuentra en el escenario dos de la contingencia sanitaria, sin embargo, “con la participación activa de toda la población en la estrategia de Sana Distancia, es posible contener el número de contagios”, resaltó.

En este sentido, recalcó la importancia de atender las medidas de prevención dio a conocer el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien informó sobre el cierre temporal de establecimientos y servicios no escenciales como hoteles y de hospedaje para actividades turísticas, playas y restaurantes (solo podrán operar en modalidad de servicio a domicilio), desde este jueves y hasta el 30 de abril.

Detalló que estas acciones refuerzan la campaña “Quédate en casa”, la cual tiene como objetivo disminuir la movilidad de personas, lo que permitirá cortar la cadena de transmisión del COVID-19.

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), puntualizó que se mantendrán abiertas -aplicando las medidas sanitarias correspondientes-, las farmacias y los servicios médicos tanto públicos como privados.

En esta sentido, Casas Escamilla reconoció el trabajo y esfuerzo del personal médico, enfermería, camilleros, administrativos y brigadistas, en la atención de la pandemia por el COVID-19. “Trabajando en equipo logremos enfrentar este reto, el compromiso de cada uno de nosotros es fundamental para salvaguardar la salud de nuetras familias”, resaltó.

Así mismo refrendó el compromiso de la actual Administración, para garantizar el abasto de insumos y equipos de protección para el personal que está en contacto directo con los casos.

Finalmente el funcionario pidió a la población, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente; utilizar el estornudo de etiqueta con el ángulo interno del codo; no saludar de beso o mano y si presentan alguna sintomatología de gripe, utilizar cubrebocas. Asimismo, en caso de presentar fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, o dificultad para respirar, llamar al teléfono 800 770 8437.

Comentarios

