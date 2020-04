Nikon School ofrece clases de fotografía gratis durante aislamiento

Con la nueva iniciativa “Quédate en casa” por el Covid-19, ahora es más complicado que los amantes de la fotografía salgan a las calles a capturar momentos únicos, por lo que Nikon ha hecho que todas sus clases de fotografía en línea sean gratuitas hasta finales de abril.

Hasta el 30 de abril, podrás mejorar tus habilidades fotográficas con las diez clases disponibles que Nikon School transmitirá de forma gratuita, las cuales su precio normal es entre 15 dólares (363 pesos) y 50 dólares (mil 200 pesos) cada una.

Cada clase es impartida por un fotógrafo profesional, el cual te brindará de lecciones para ayudarte a capturar momentos especiales o a mejorar tus técnicas de fotografía. Algunos cursos cubren productos específicos de Nikon, pero muchos de ellos te enseñaran los fundamentos de la fotografía.

En caso de no poseer una cámara Nikon, muchas de estas clases podrían valer la pena como el curso que te enseña a fotografiar a tus hijos o mascotas y el de los conceptos básicos para hacer un video musical.

Si estás interesado en aprender con estos cursos, puedes hacerlo visitando el sitio web oficial de Nikon. Ahí, deberás registrarte ingresando tu nombre y dirección de correo electrónico para antes poder ver las clases, sin embargo puedes optar por no recibir correos electrónicos de publicidad.

Ahora si lo tuyo no es tomar clases, Nikon México lanzó un concurso a través de su cuenta de Twitter, donde los usuarios deben de compartir una fotografía de reflejos sin importar el dispositivo. Las tres mejores fotos tendrán una sorpresa. Hasta compartieron un video de su embajador Ben Olivares, donde da consejos para conseguir la foto perfecta.

