Instala SSO, módulo de información en zócalo de Oaxaca para evitar propagacion de Covid-19

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de jóvenes de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) instalaron un módulo de atención e información para las personas que transitan en el zócalo de la ciudad capital.

Con un horario de 8 a 6 de la tarde y durante lo que dure la contingencia, los cuatro jóvenes que se encuentran en este módulo informan a la ciudadanía sobre la el uso correcto del gel antibacterial, así como el lavado frecuente de manos para evitar la propagación del virus COVID-19,

Mencionaron que pese a que el estado se encuentra en fase 2, es muy indispensable continuar con las medidas de seguridad así cómo evitar salir a la calle si no es necesario, ya que esto ayuda de manera eficaz a evitar la propagación de este virus.

Así mismo los jóvenes colocaron carteles en el primer cuadro de la ciudad, mostrando la manera correcta de lavado de manos, sobre todo en los lugares donde aun permanece abierto el servicio al público.

Recuerde si usted no tiene nada importante que hacer en la calle, manténgase en casa, la responsabilidad es tarea de todos.

