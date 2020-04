En Usila se están usando todos los medios para mantener informada a la gente sobre esta cuarentena: Edil

-Dijo que se están buscando todas las opciones para proteger a la ciudadanía, sin embargo, el cierre del acceso no está contemplado.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Asegura el Presidente de San Felipe Usila Filemón Bernardo Hernández, que en su municipio se están utilizando todos los medios posibles para informar a la ciudadanía lo que representa una pandemia y el riesgo que se corre, sino se acata a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el Coronavirus.

De esta manera explicó que su municipio está atento a todas las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal, así también explicó que existe solidaridad entre los comercios locales para mantener los precios de la canasta básica, de una manera que no salga afectada la economía de los Usileños ante esta crisis que se está reflejando por la Cuarentena.

En lo que respecta a la producción agrícola ante esta situación, dijo que la producción de granos se encuentra estable y que se desconoce el desplome de los precios por esta crisis, sin embargo, comentó que se está manejando toda la información posible para que los productores no tengan de que preocuparse.

En lo que respecta a una contingencia más severa para extremar precauciones, dijo que se está analizando con el sector salud, cuales son las medidas más apropiadas a tomar y enfatizó que no está dentro de los planes cerrar el acceso a la ciudadanía, sin embargo dijo que se está trabajando para que en San Felipe no exista brote de este virus.

