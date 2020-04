Empresarios se reúnen con AMLO para proponerle plan de rescate

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió nuevamente en Palacio Nacional a líderes de empresarios para escuchar sus propuestas de rescate económico tras los efectos que está generando la epidemia del COVID-19 en el país.

Minutos antes de las 14:00 horas llegaron por la calle de Corregidora el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, y de la Concamin, Francisco Cervantes.

La reunión se da luego de que el presidente López Obrador ha asegurado que pese a los efectos de la crisis económica por el COVID-19, su gobierno no realizará condonaciones de impuestos como medida para reactivar la economía y a dos días de que el mandatario federal ofrezca un mensaje en el que presentará su plan que incluye propuestas de salud, economía y empleo.

En ese sentido, Javier Treviño, director de política públicas del CCE adelantó esta tarde algunos de los planteamientos que se presentarán al titular del Ejecutivo federal como esta disminución del 5% de ISR, así com que el gobierno pague los pendientes que tienen con sus proveedores, además de créditos de la Banca de Desarrollo para micro, pequeños y medianos empresarios.

Durante su participación, en el Taller virtual “Respuesta a la emergencia económica”, de la organización Pensando en México, Treviño Cantú dijo que es “peligroso” comparar el apoyo a empresarios con rescate e insistió en que no se está planteando, en ningún momento, la condonación de impuestos, pero sí el diferimiento de pagos de las empresas hasta 90 días sin cargo de intereses.

“Estamos corriendo un riesgo enorme cuando los dirigentes del país razonan por analogías -y analogías de peligrosas- que no van a rescatar empresas que no hay otro Fobaproa. No se dimensiona el impacto que puede tener esta crisis para la próxima generación y el riesgo que estamos corriendo”, dijo. “Se necesita una prórroga para la declaración anual. Ha habido problemas con las plataformas informáticas del SAT”

Roberto Vélez, Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), dijo que el distanciamiento social no es suficiente para achatar la curva de la propagación del virus.

“Sabemos que esto no va a ser suficiente, en términos de la capacidad del sistema de salud. Que de por sí es limitada y no va a ser factible, para muchas de las familias –y el gobierno federal lo ha reconocido así, porque más del 50% de la población vive al día- y entonces no todos estamos en la posición de poder elegir el distanciamiento social, de poder asumir y tomar como buena la recomendación del gobierno”, comentó.

Vélez explicó que si la gente no puede elegir quedarse en sus casas, se tienen que generar apoyos temporales.

¿Qué más piden los empresarios? Acelerar todos los pagos pendientes que tienen CFE y Pemex para aligerar la situación de las empresas y facilitar las inversiones. Pago de pasivos a proveedores en cualquier de los tres gobiernos, el federal, estatal o municipal Apresurar las devoluciones pendientes del IVA a las empresas y que permitan la compensación con otros impuestos. Se propone también que se permita la deducción al 100 por ciento de las prestaciones obligatorias que corresponden a aguinaldos, prima vacacional.

Durante el Foro, expertos coincidieron en que proyectos como el Tren Maya o la nueva refinería de Dos Bocas, tendrían que suspenderse para inyectarle más dinero a los estados para enfrentar la crisis del coronavirus.

Las cifras de ventas de combustibles y de refinación de productos de Pemex mostraron una caída en febrero, y se estima que el índice de utilización de las refinerías ronda el 30% de la capacidad total del sistema.

“Dos Bocas o el Tren Maya pueden no cancelarse. Es una cuestión política. Pero sí suspenderlos y que, mientras, esos recursos se dispersen a los estados vía Ramo 33 para proyectos de infraestructura que operan rápido”, opinó Héctor Villareal, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

