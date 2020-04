Contagios por coronavirus llegan al millón de personas en el mundo

El Universal

Luego de casi cuatro meses de que iniciara el brote por coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China, este jueves la cifra de casos positivos alcanzó el millón de personas en todo el mundo, además, ha dejado más de 50 mil muertes, según un reporte de la Johns Hopkins University.

En su informe detalló que en total la cifra de casos confirmados de Covid-19 ascendió a un millón 2 mil 159 en todo el mundo.

En su sitio de monitoreo, la institución reporta que el alrededor del 21% de los casos se localizan en Estados Unidos, país que este miércoles dio a conocer más de cinco mil muertes, y que apenas el martes, el presidente Donald Trump, anunció que su gobierno estima hasta 240 mil muertes por esta enfermedad.

Por su parte, el monitoreo de la Johns Hopkins University, resalta a los países europeos dentro de los primeros lugares de casos confirmados por Covid-19, siendo Italia y España los más críticos con más de 110 mil casos, lo que actualmente los ubica por encima de China, país donde surgió el brote,

Debajo del país asiático se encuentran Alemania y Francia con 84 mil y 59 mil casos cada uno. Hasta el momento el continente, y los países menos afectados por la contingencia se encuentran en África, territorio que registra poco más de tres mil personas infectadas por el virus.

En tanto, el mapa destaca que por cada muerte en el mundo, cuatro personas se recuperan y superan la enfermedad, con China y España a la cabeza, quienes reportan 76 mil y 22 mil víctimas recuperadas, respectivamente. Les siguen Alemania, Italia, Irán y Estados Unidos; lo que resulta en un ídice de mortalidad de 4% en todo el mundo.

Estados Unidos registra este jueves 234 mil 462 casos, seguido de los 115 mil 242 italianos contagiados y los 110 mil 238 españoles que tienen el padecimiento, según datos de la Universidad Johns Hopkins a las 7:45 GMT. Han pérdido la vida 51 mil 335 personas a nivel mundial.

Las cifras globales de contagios ya superaron a las de otros brotes previos, como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) detectado en 2003, que afectó a ocho mil 98 personas y causó 774 muertes; así como al Ébola en África occidental, que adquieron 28 mil 646 personas y 11 mil 323 perecieron.

El Covid-19 solo es superada por la gripe A (H1N1), con 700 millones contagios y 150 mil muertes; así como por el impacto estimado de la gripe española en 1918, que aunque no se conocen cifras exactas, pudo haber matado a un aproximado de entre tres y seis por ciento de la población mundial.

Los informes de síntomas por este nuevo coronavirus aparecieron el 8 de diciembre de 2019 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. A finales de año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había sido alertada sobre varios casos de neumonía en la provincia. Desde el 11 de marzo se le califica como pandemia al SARS-CoV-2.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario