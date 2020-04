Cervecera de Tuxtepec, sin determinar si cerrará planta

-Será en la noche que les informen al personal sobre esta decisión

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante las medidas que está implementando el gobierno federal de cerrar las actividades que no son esenciales, en algunos estados, los gobernadores solicitaron cerrar las plantas cerveceras, en el municipio hasta el momento no se tienen una instrucción de dejar de trabajar.

En redes sociales empezó a circular una información del grupo Modelo, en donde supuestamente daba a conocer que a partir de este 2 de abril todas las plantas iban a cerrar, lo que fue desmentido por la misma empresa, y por lo tanto hasta el momento no ha emitido un comunicado sobre la situación con la plantas de este corporativo.

Trabajadores de la compañía cervecera del Trópico en Tuxtepec, informaron que hasta el momento no les han comunicado algo al respecto y que podría ser está noche que se decida sí continuarán operando o cierran, por un mes, que es el tiempo que consideró el gobierno que podría tardar esta emergencia sanitaria.

Por lo tanto los más de mil trabajadores de esta planta, entre sindicalizados y de confianza, esperarán a que en las próximas horas les den a conocer que es lo que determina la empresa Auheuser-Busch InBev.

Actualmente la producción que se tiene es de alrededor de un millón de hectolitros por mes, y esta cantidad varía cada mes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario