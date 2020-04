WhatsApp, Instagram y Facebook presentan fallas en varias partes del mundo

WhatsApp, Instagram y Facebook se volvieron tendencia en Twitter debido a que presentaron fallas en todo el mundo este 1 de abril.

Usuarios han reportado que no pueden descargar contenido multimedia como fotos, videos, audios de voz e, incluso, archivos.

Las fallas en las tres plataformas, que pertenecen a la misma empresa fundada por Mark Zuckerberg, se han generado principalmente en países de Europa y América, según reportes de la plataforma DownDetector. Además, algunos usuarios también han notificado que empiezan a tener problemas con Facebook Messenger. En medio de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus Covid-19, miles de personas se encuentran en casa para evitar el contagio. Por lo que, algunos usuarios en Twitter especulan que las fallas se deben a que la conexión a redes sociales está saturada por las miles de personas que están utilizándolas.

Aunque, el mayor número de fallas se han dado en América y Europa, usuarios de Asia también dieron a conocer que tienen problemas para descargar stickers o fotos y para enviar imágenes.

La única red sin fallas hasta el momento es Twitter, donde los internautas no dejan de indicar que no pueden usar al cien por ciento Instagram, Facebook y WhatsApp. Los usuarios no dejaron pasar los memes ante la caída de éstas redes sociales.

