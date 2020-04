Gobierno de Oaxaca y Gobierno Federal cumplen a Tlaxiaco

-El gobernador Alejandro Murat reconoció el apoyo solidario del presidente Andrés Manuel López Obrador, para terminar y poner en operación el Hospital Rural IMSS Bienestar que llevaba 10 años inconcluso

Comunicado

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oax. 1 de abril de 2020.- En cumplimiento al compromiso con la salud del pueblo de Tlaxiaco, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregaron el Hospital Rural IMSS Bienestar, que durante más de 10 años estuvo abandonado y a partir de ahora brindará atención médica especializada a toda la región Mixteca.

Este centro médico es el primero en contar con tres subespecialidades: oftalmología, otorrinolaringología, así como traumatología y ortopedia; cuenta con 44 camas de hospitalización y seis de cuidados neonatales. También ofrecerá los servicios de consulta externa, medicina preventiva, laboratorio clínico, odontología, rayos X, pediatría, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría, entre otras.

De esta manera, Murat Hinojosa destacó la suma de esfuerzos con el Gobierno Federal para concluir este nosocomio que estuvo abandonado por más de 10 años y que era una exigencia de los pobladores, toda vez que permitirá atender a los pueblos originarios triqui y mixteco, ubicados en 47 municipios considerados de alta y muy alta marginación.

Aseveró que uno de los compromisos de su gobierno, ha sido terminar las unidades médicas que administraciones pasadas han dejado inconclusas; por lo que reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador, el apoyo solidario para poner en operación este nosocomio que ya se encuentra equipado y será un legado para las y los oaxaqueños.

“Realmente me llena de orgullo, pero especialmente le agradezco porque el Gobierno de Oaxaca no hubiera tenido los recursos para pagar los más de 90 millones de pesos que cuesta el gasto corriente de este hospital anualmente, para hacerla realidad y poder atender a la población de Oaxaca, de la Mixteca y de Tlaxiaco”, dijo.

Ante la contingencia sanitaria que enfrenta México por la pandemia del Coronavirus, durante este acto se anunció que este centro médico fortalecerá los servicios de salud en la entidad para atender también casos por Coronavirus, brindando atención hospitalaria.

“Hoy que México enfrenta una crisis, una pandemia mundial; retomemos una vez más lo que hace fuerte a México, sumemos no restemos, multipliquemos no dividamos y saquemos esa gran corresponsabilidad y solidaridad que México ha demostrado siempre, que ha enfrentado retos; una vez más estoy claro de que saldremos avantes”, expresó.

Regresamos para inaugurar este hospital: AMLO

“Regresamos para inaugurar este hospital completamente equipado y con el personal necesario, con enfermeras, médicos y especialistas, así como personal administrativo”, expresó en su oportunidad el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De esta manera, reconoció al gobernador Alejandro Murat Hinojosa por el trabajo en equipo para fortalecer el sistema de salud pública del país; especialmente en esta etapa de contingencia.

En este sentido, señaló que ante la pandemia que enfrenta el país, México se encuentra preparado para hacerle frente; por lo que exhortó a la población a contribuir y evitar la propagación del Coronavirus llevando a cabo las medidas de prevención como: el lavado de manos con agua y jabón por 30 segundo de manera frecuente, mantener una distancia de más de un metro y medio de las demás personas; no saludar de beso, mano o abrazo; así como quedarse en casa tanto como sea posible.

A este acto asistieron el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; la titular de la Unidad Programa IMSS Bienestar, Gisela Lara Saldaña; el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de los Trabajadores del Seguro Social, Arturo Olivares Cerda; así como el presidente municipal de Tlaxiaco, Gaudencio Ortiz Cruz, y el director del Hospital Rural de Tlaxiaco, Marco Antonio Martínez Castellanos.

Este hospital estuvo abandonado durante más de 10 años, 10 años en donde hubo un símbolo a la corrupción, al abandono, un símbolo en donde todos los días los ciudadanos de Tlaxiaco y de Oaxaca veían un monumento a la negligencia.

En mi gobierno desde el inicio de mi administración hicimos un plan, un plan a corto plazo, a mediano y a largo plazo, y con ese plan hicimos un diagnóstico para poder concluir las obras que significaban eso; porque también pueden significar, esperanza, salud, porvenir como lo hace hoy este hospital que será parte de un legado que seguirá aun cuando no estemos aquí.

En ese diagnóstico pudimos evaluar que había un problema agrario y platicamos con el comisariado con Natalio y todos lo que son parte de él y logramos un conceso y un acuerdo para superar el problema agrario.

Después nos dimos cuenta que había una obra negra, abandonada, y que eso significaba recursos para poderla concluir, pero también nos dimos cuenta que Oaxaca no tenía los recursos para el gasto corriente, para el mantenimiento del personal y nos dimos a la tarea de invertir y de trabajar, de poder construir ese hospital que tanto anhelaba Tlaxiaco, lo logramos.

Después trabajamos cabildeando haciendo el esfuerzo de ver quién podía darnos una mano amiga y con mucha alegría vimos la mano amiga del Presidente de la República, un hombre que mandó un mensaje claro también de que había que acabar con esos monumentos a la negligencia.

Quiero agradecerle presidente que hemos podido superar varios retos, incluyendo el de hace 10 días en donde las coyunturas se generan todos los días y así como hay planes sucede que existen pandemias o terremotos, y bueno pues el equipo tardó en llegar, pero hoy está aquí, y hoy permite que se pueda inaugurar esta obra que permitirá ser un legado de esperanza y de salud para toda la población.

Hoy unidos, porque todos somos México vamos con nuestro jefe de Gobierno a enfrentar esta crisis que estoy claro que superaremos unidos, juntos, y ¡Qué viva Oaxaca y qué viva Tlaxiaco!

Muchas gracias señor Presidente.

