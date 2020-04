Rafael Márquez pudo jugar en el Real Madrid pero Ronaldo lo ‘impidió’

El futuro de Rafael Márquez era más importante que el Mónaco, por tal motivo, en el 2002 estuvo a punto de llegar al Real Madrid, pero la negociación de los merengues por Ronaldo tumbó cualquier oportunidad de fichar al mexicano, curiosamente un año después fue adquirido por el acérrimo rival, el Barcelona.

Esta historia fue recordada por el Diario Marca, luego de que el brasileño era el objeto del deseo del Madrid, procedente del Inter de Milán; reportan que todo estaba listo, pero de repente no caminó.

“El hubiera no existe, pero por algo pasan las cosas. Estaba avanzada la negociación, yo estaba ilusionado y contento, pero fue cuando contrataron a Ronaldo y se vino abajo toda la negociación. Estuve más en Mónaco hasta que llegó una oferta del Barcelona. A lo mejor no era el momento adecuado para salir del Mónaco, por algo pasan las cosas”, dijo Márquez.

Rafa dejó al Atlas en 1999 y firmó con el Mónaco de Francia, donde se mantuvo hasta el 2003 cuando llegó al cuadro blaugrana.

“Me siento afortunado de que alguna vez el Real Madrid pusiera sus ojos en mí y estuviera interesado, pero al final quién iba a pensar que el rival de este equipo iba a contratarme y pasaría la mejor etapa en el Barcelona”, indicó.

El michoacano jugó en el Barcelona hasta el 2010 y ahí levantó títulos de todo tipo: Liga de España, SúperCopa, Copa del Rey, Súpercopa de Europa, Champions League y Mundial de Clubes.

Tras dejar el Barcelona llegó al New York Red Bulls en la MLS, para después jugar con León, el Hellas Verona y regresar al Atlas, cuadro con el que se retiró en el 2018.

