Para evitar contagios, cierran acceso a calle Madero en CDMX

Excelsior

Personal del Gobierno de la Ciudad de México cerró el acceso a la calle peatonal Francisco I. Madero, en el Centro Histórico, como medida de prevención para evitar un conglomerado de personas en las plazas comerciales que se encuentran cerradas.

Guadalupe Peña, subsecretaría de Gobierno capitalina, informó que un grupo de elementos policíacos y con cintas de precaución, restringen el acceso a dicha vialidad, medida que se mantendrá hasta el 30 de abril próximo, con la intención de evitar más contagios por coronavirus Covid-19.

Explicó que medidas de ese tipo se aplicarán en las plazas o calles que registran un alto número de afluencia; ante el Programa Nacional de Sana Distancia.

“Luego de que se llevó a cabo el cierre de establecimientos que no son necesarios durante la contingencia, estos cierres se implementan en toda la Ciudad de México y sobre todo en lugares que son de gran afluencia y que no son de necesidad básica”, detalló la funcionaria capitalina.



Por ello, Guadalupe Peña exhortó a la ciudadanía a evitar salir de sus casas para evitar que se incrementen los contagios de Covid-19 en la Ciudad de México.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario