Locatarios de mercados de Oaxaca y comerciantes limpian calles del centro histórico

-Señalaron que la intención es que los clientes se den cuenta que están cumpliendo con las medidas de higiene ante la pandemia de Covid-19

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Locatarios de los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre, en coordinación del comercio establecido, este miércoles lavaron al menos seis calles del centro histórico de la ciudad capital, para que los cliente se den cuenta de las medidas de higiene que tienen.

Además pidieron a la población que acaten las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como el que los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, a que no salgan y que se mantengan en sus casas. .18-.50

Otro de los objetivos de esta actividad es que los clientes se den cuenta de que los locatarios y los comerciantes están cumpliendo con las medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19.

Locatarios y comerciantes establecidos agradecieron el apoyo que les brindaron algunos funcionarios del ayuntamiento capitalino, quienes apoyaron con una pipa y cuadrillas de trabajadores para las labores que se hicieron.

Cabe hacer mención que hace algunas semanas los locatarios del mercado 20 de noviembre denunciaban la nula atención por parte del presidente municipal Oswaldo García Jarquín, a quien le pedían que se acercara a ellos para hacerles algunas propuestas en beneficio de la población oaxaqueña.

