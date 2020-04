Investigadores de la UNAM desarrollan vacuna contra Covid-19

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la doctora Laura Palomares, especialista en medicina molecular, informó que, junto con su equipo desarrollan una vacuna contra el SARS-CoV2, el nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad conocida como COVID-19 y que se ha diseminado por todo el mundo.

La especialista señaló que la vacuna que desarrollan está en sus primeras fases y “todavía nos falta algún tiempo para que esté lista y muy seguramente no estará de manera oportuna para atender la actual emergencia”. Sin embargo, destacó que al momento hay otras vacunas a nivel global “que están en desarrollo mucho más avanzado y que probablemente estén disponibles en unos 18 meses”, afirmó.

Explicó que su investigación de vacuna empezó analizando los virus del zika y el dengue. “Nuestro proyecto en particular está basado en lo que yo llamo una plataforma. ¿Qué quiere decir esto?, que estamos desarrollando un sistema que podemos utilizar para producir vacunas en contra de otros virus, de hecho, empezamos trabajando con virus de zika y dengue y en esa plataforma en particular ya hemos obtenido resultados muy prometedores en animales”, indicó.

Mencionó que están esperando que esos resultados se repliquen en coronavirus. “Estamos básicamente por iniciar las pruebas en animales para evaluar si se producen los anticuerpos neutralizantes” que se necesitan. Señaló que el objetivo central de la vacuna que están realizando es, en palabras sencillas, “entrenar al cuerpo humano para defenderse del nuevo coronavirus”.

La doctora Laura Palomares indicó que su grupo de investigadores lo integran 50 personas, 15 de ellos están en este proyecto y están trabajando con cuestiones de diagnóstico del virus, indicó.

