Ex trabajadores de Prospera piden ser recontratados

-Hicieron un llamado al Presidente de la República y al Gobernador del Estado

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores que laboraton en el programa “Prospera”, pidieron a las autoridades ser recontratados, personal del programa U013, dijeron que desde el primero de enero no han obtenido una respuesta sobre su situación laboral.

Incluso mencionaron que se destinó un presupuesto de mil cuatrocientos millones de pesos, de los cuales más de 200 millones fueron asignados al estado de Oaxaca, dicho monto afirman ya se está ejerciendo y a ellos siguen sin resoverles su situación contractual.

Mencionaron que son alrededor de 300 médicos los que se encuentran en esta situación, quienes podrían ser incluidos para atender la contingencia provocada por el Covid-19, sobre todo en lo que se refiere a las medidas de prevención.

Agregaron que algunos de estos trabajadores han tenido que poner de su dinero para seguir dando servicio a la población, incluso teniendo que pagar su transporte y su estancia en comunidades, otros más han tenido que dejar de trabajar, pues ya no cuentan con dinero para prestar el servicio y señalaron que no es posible que el gobierno del estado y federal no les han hecho caso hasta el momento.

Finalmente dijeron que no están peleando algo que no hayan contemplado las autoridades federales y estatales, por ello hicieron un llamado al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Alejandro Murat, para que atiendan sus peticiones.

