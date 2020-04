Disminuye el transporte urbano en un 70% en Tuxtepec, circulan 70 de 350

-Los concesionarios optaron por parar unidades, ya que son pocos los ciudadanos que andan en las calles

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El transportista Gabriel Reyes Bejines señaló que debido a que las unidades están circulando prácticamente vacías, decidieron disminuir hasta en un 70% el número de urbanos que sigan ofreciendo el servicio a las diversas colonias.

Y es que la Secretaría de Movilidad (semovi), a través de un comunicado solicitó que las unidades circulen en un 50% y tratar de distribuir los pasajeros, ante esto el transportista señaló que ya las unidades circulan casi vacías, debido a que gran parte de los usuarios, que son los estudiantes están sin clases.

Dijo que al igual que el gremio taxista, también el transporte urbano está siendo afectado por qué no hay personas en las calles, lo que les preocupa ya que los choferes están sin trabajar y sin ganar, debido a que no pueden darle algún subsidio para sobrevivir estos días.

Esperan que después de que pase esta contingencia, se repongan poco a poco, y así puedan poder apoyar a los choferes de las unidades.

Las unidades que circulan son alrededor de 50 de unas 350 que brindan el servicio en el municipio, y en varias rutas pararon en un 90% y son las escolares, y por lo tanto no da para mantener las unidades trabajando, y en algunas colonias las rutas disminuyeron y pasan cada media hora y no cada 10 minutos que era el tiempo contemplado.

