Diputadas y Diputados de Oaxaca donaron su sueldo para enfrentar Covid-19

-Piden a Diputados Federales y Senadores, sumarse a la iniciativa

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oaxaca. 1 de abril de 2020.- Comprometidas con la salud de los y las oaxaqueñas, diputadas y diputados locales, destinaron, como primer donativo, un mes de su dieta, que en su conjunto suma 1 millón 764 mil pesos, para la compra y adquisición de equipo médico, con el fin de enfrentar el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por el Coronavirus (COVID-19).

Con este primer donativo, los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, accionan para que hospitales de la entidad puedan contar con mayor equipo para atender a la población oaxaqueña.

Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios que conforman la Cámara de Diputados Local, llegaron a este acuerdo, ante la denuncia de carencias de insumos médicos que recientemente denunciaron trabajadores del sector salud en la entidad.

Finalmente, en representación de las y los congresistas, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, Horacio Sosa, exhortó a los Diputados y Diputadas Federales; y a los y las senadoras, a sumarse a esta iniciativa para apoyar al sector salud de México.

