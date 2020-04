Cierran Sumatra, luego de que la ciudadanía fuera a “bañarse” en días pasados

-Piden a la población mantenerse en casa y no acudir a los balnearios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado fin de semana muchos Tuxtepecanos optaron por ir al balnearios Sumatra, debido a que todos los balnearios de la región los cerraron, y lo que provocó que las autoridades municipales cerraran este Balneario.

En redes sociales el pasado fin de semana, se publicaron fotos del balneario Sumatra, en donde decenas de familias acudieron a divertirse, sin respetar el llamado de las autoridades de permanecer en sus hogares, poniendo en riesgo su vida.

Por esta situación, este miércoles habitantes de la agencia de San Rafael, en coordinación con las autoridades municipales, optaron por cerrar el balneario, pidiéndoles a la población no pasar y sobre todo que obedezca el llamado de las autoridades y así evitar que en un futuro se disparen los casos de covid-19.

Así mismo, elementos de protección civil municipal están acudiendo a los balnearios con la finalidad de cerrarles, y evitar con esto que en los próximos días, las personas acudan a divertirse, ya que advirtieron las autoridades que no son vacaciones.

Sin embargo, se sabe que en algunos establecimientos en donde hay albercas estuvieron abiertos, sin acatar las recomendaciones del gobierno federal.

