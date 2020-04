Receso escolar se extiende hasta el 30 de abril por medidas sanitarias: IEEPO

Como lo dispuso la SEP, en Oaxaca se acata la determinación del Consejo de Salubridad General

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de marzo de 2020.- Por acuerdo del Consejo de Salubridad General que decretó el estado de emergencia sanitaria por Covid-19 y la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de abril, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), acatará la disposición ampliando el receso escolar hasta esa fecha en los planteles educativos del nivel básico.

Ante la contingencia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en un esfuerzo interdisciplinario con el Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP), promueve una variada oferta educativa para facilitar en las y los escolares la continuidad de estudiar en casa y crear hábitos que fortalezcan la educación a distancia.

En este sentido, el IEEPO, que dirige Francisco Ángel Villarreal, hace un llamado a las madres, padres de familia y tutores para que se apoyen en contenidos diseñados para establecer rutinas diarias en el hogar con sus hijos e hijas, y de esta manera transitar exitosamente hacia la normalidad.

Una de estas estrategias son las plataformas digitales y la televisión, que difunden actividades como el programa Aprende en Casa por TV y en Línea, basadas en planes y programas de estudio, desde educación inicial hasta la secundaria.

Los contenidos han sido seleccionados conforme al logro de los aprendizajes esperados. Además el sitio educacionbasica.sep.gob.mx que se puede consultar también por telefonía móvil, ofrece el acceso a todos los recursos que la SEP ha puesto a disposición de los padres y madres de familia para fortalecer la educación en este periodo de receso escolar.

