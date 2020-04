¿Qué pasa si dejas conectado tu celular toda la noche?

Los smartphones son una extensión más de nosotros mismos, por lo que, como usuarios, requerimos que su autonomía dure la mayor cantidad de tiempo posible.

unocero.com

Si bien existen smartphones de gran batería a increíbles precios, podemos seguir ciertos consejos para cuidar de la batería de nuestros dispositivos móviles y que su vida se prolongue.

La mayoría de los usuarios aprovecha las noches para dejar conectado su celular mientras duerme. De ese modo, el dispositivo móvil tiene la batería completa para rendir durante el resto del día sin tener que llevar el cargador a todos lados o sin la necesidad de estar conectándolo todo el tiempo.

Pero, ¿alguna vez has cuestionado qué es lo que realmente pasa si conectas tu celular toda la noche? Hay smartphones que con unas cuantas horas ya tienen la carga completa y no requieren de tiempo extra para brindar su máximo rendimiento.

No en todos los casos es igual. Dependerá de la temperatura que el dispositivo tenga al momento de agarrarlo mientras se carga.

Si notas que tu dispositivo se sobrecalienta, posiblemente no deberás dejarlo tanto tiempo porque la capacidad de la batería podría reducir su rendimiento y capacidad. Expertos recomiendan que cargues tu dispositivo sin funda para que el calor pueda disiparse, evitando daños a la batería.

Si la temperatura aumenta, entonces las celdas de la batería podrían oxidarse, reduciendo la capacidad y la vida útil de la batería que integre un dispositivo móvil.

Sin embargo, es una realidad que los smartphones más recientes y actuales ya cuentan con la posibilidad de dosificar la energía gracias a sus funciones inteligentes, además de que las baterías son de ion de litio, las cuales dejan de recargarse cuando ya están llenas.

No porque dejes tu smartphone cargándose más tiempo del necesario, implicará que el dispositivo reciba más carga de la necesaria. Esto quiere decir que tu dispositivo detendrá la carga una vez que haya recibido la máxima energía aunque siga conectado.

A la batería de tu smartphone no le va a pasar nada si tu celular está conectado durante mucho tiempo. No obstante, hay razones más allá de las propias baterías para evitar tener enchufado el smartphone toda la noche.

Cualquier aparato conectado a la corriente eléctrica puede sufrir por un simple fallo o sobrecarga en el transformador, así que es recomendable evitar tener cargado el smartphone muchas horas seguidas por una cuestión de precaución, pero las baterías de iones de litio podrían soportarlo sin apenas degradarse.

La buena noticia es que dejar el celular conectado toda la noche no afectará al rendimiento o a la autonomía de la batería. Es más probable que otros componentes del dispositivo móvil se degraden o queden obsoletos antes de que la batería muera por completo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario