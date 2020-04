Por emergencia sanitaria, centros comerciales de la CDMX deberán cerrar a partir de mañana

Tras declararse emergencia sanitaria en la Ciudad de México a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19), se ha tomado como medida preventiva para evitar más contagios, el cierre temporal de centros comerciales y tiendas departamentales que no estén relacionados con alimentación y salud, a partir del miércoles 1 de abril.

Así lo dio a conocer la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien explicó que el 90 por ciento de los establecimientos deberán cerrar, a excepción de las actividades esenciales como farmacias y supermercados; sin embargo, estos deberán implementar medidas de sana distancia al interior de sus instalaciones.

“Significa que si acostumbramos a ir en familia al supermercado ahora tendremos que ir solamente una persona. Significa que tiene que haber sana distancia a la hora de entrar a las tiendas, a las cajas de autoservicio”, señaló la funcionaria en conferencia de prensa.

Además, reveló que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX (Sedeco), Fadlala Akabani, se encuentra trabajando con representantes de supermercados como Walmart y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), para asegurar que no exista desabasto de ningún producto y que no se incrementen los precios.

“No hay razón para que haya desabasto de ningún producto. Estamos en contacto constante con la Profeco para evitar que suba cualquier tipo de producto, producto básico o de otro tipo”, señaló.

Para ello, habrá vigilancia por parte del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), así como de la Sedeco para lograr que a partir del 1 de abril los establecimientos atiendan el cierre ante la emergencia sanitaria.

También mencionó que patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por medio de altavoces emitirán un mensaje de audio donde se informará de la emergencia sanitaria y en el que se invitará a los capitalinos permanecer en sus casas.

Cabe recodar que fue el día de ayer cuando se declarara emergencia sanitaria debido al crecimiento exponencial del COVID-19, el cual ha dejado hasta el momento en la Ciudad de México un total de 205 casos confirmados, 434 sospechosos y ocho personas fallecidas.

