Más de 12 años sin gobierno en Guelache Etla; 13 mdp anuales en disputa

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca. – Un aproximado de 50 personas encabezados por Levy Santiago González, presunto presidente electo del Consejo de administración municipal, mantienen bloqueado desde el pasado 23 de marzo las oficinas del palacio municipal en San Juan Bautista Guelache Etla, en demanda de atención por parte de la SEGEGO.

Detallaron que suman ya 12 años sin que una autoridad tome posesión y lleve las riendas del municipio, con un monto total de 13 millones de pesos anuales los que se reparten los administradores, que llegan al poder.

En este sentido, refirieron que el señor Emiliano Hernández Pérez está usurpando funciones como presidente del consejo de administración, toda vez que un decreto emitido por la sala Jalapa señala que este cargo lo ocuparía, en tanto se elijan autoridades municipales, pero aseguran que se niega a dejar el cargo.

A decir de Levy Santiago, él fue elegido por la asamblea comunitaria, con un total de 130 votos de un total de 150 personas, para formar parte del Consejo de administración municipal.

Por lo que denuncian que son más de 13 millones de pesos en disputa, toda vez que el señor Emilio, intenta cobrar ante finanzas el recurso destinado a obra social.

Por último, puntualizaron que ya no quieren un administrador que saquee las arcas municipales y si nadie escucha sus peticiones, tomarán más medidas drásticas como el cierre de carreteras.

