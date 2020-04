INEGI toma medidas extraordinarias ante emergencia sanitaria por Covid-19

Ante la emergencia sanitaria decretada por el gobierno federal, provocada por el Covid-19, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), anunció una serie de medidas extraordinarias en su operación para las próximas semanas.

Excelsior

De esta forma, se postergarán hasta nuevo aviso todas las encuestas que involucran la interacción cara a cara entre las personas, y se levantarán datos por internet, teléfono y plataformas digitales para continuar la generación de información económica incluyendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), encuestas económicas y cuentas nacionales.

Las medidas se implementarán a partir de este 31 de marzo, con el propósito de conservar la producción y difusión de la información estadística y geográfica que el país requiere en medio de la coyuntura de la pandemia por Covid-19.

De acuerdo con el INEGI, de esta forma se cuida minimizar la exposición de su personal y cumplir las medidas del estado de emergencia sanitaria anunciado ayer por autoridades federales.

El instituto agregó que respecto a las encuestas en hogares, se reprogramarán hasta nuevo aviso para evitar las entrevistas cara a cara en vivienda que implican; así se postergan hasta nuevo aviso:

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor (ENCO)

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)

Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI)

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH)

Encuesta Cognitiva de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM)

Módulos sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) y de Bienestar Autorreportado (BIARE)

El INEGI destacó que ante la emergencia sanitaria actual en México, aunada a las medidas anteriores, impactarán en los resultados de la información estadística a difundir.

Agregó además que ya concluyó el levantamiento masivo de enumeración presencial a nivel nacional del Censo de Población y Vivienda 2020, sin embargo, la etapa de verificación se pospone hasta nuevo aviso y continuará el seguimiento remoto de cerca de un millón de invitaciones a responder el cuestionario censal por internet.

