Declaran toque de queda en Ejutla de Crespo; violaría derechos humanos

-Esta medida señala que nadie podrá andar en las calles después de las siete de la noche

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Ejutla de Crespo que preside Leonardo Díaz Jimérez, decidió en una sesión de cablido implementar un “toque de queda” a partir de este martes 31 de marzo y para dar a conocer este acuerdo, se perifoneó en las calles de la población.

Dicho audio menciona que la población deberá estar en sus hogares a las diecinueve horas, siete de la noche, a menos que haya una justificación que les impida acatar esta disposición, además estas actividades deben ser estrictamente oficiales.

El cabildo informó que esta decisión, forma parte de las acciones que decidió el gobierno de Oaxaca, mediante un decreto que emitió el Gobernador Alejandro Murat en días pasados, así como la declaratoria de emergencia sanitaria que dio a conocer el gobierno federal.

El audio que perifoneó el gobierno de Ejutla de Crespo dice “Atento aviso, la Policía Municipal de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, comunica a todos los habitantes que, por acuerdo de Cabildo, por decreto del estado y por declaratoria de emergencia sanitaria por el gobierno federal, respecto a la contingencia que se vive por el brote del Covid-19, se le solicita encarecidamente a la población que a partir de las siete de la noche de las 7 pm deberán permanecer en su domicilio”.

Quiénes no hagan caso a esta recomendación , serán puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación administrativa y jurídica, esto de acuerdo a lo que establece la ley orgánica municipal.

Cabe mencionar que otro municipio que emitió una medida similar, fue el de Loma Bonita en la región de la Cuenca del Papaloapan, sin embargo se trata sólo de una “ley seca” tal y como en su momento lo informó el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en días pasados.

