Ayuntamiento de Loma Bonita emite ley seca por coronavirus

-Los comercios que no acaten esta medida serán acreedores a que se les clausure su negocio

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El ayuntamiento de Loma Bonita acordó en sesión extraordinaria de cabildo que a partir de este martes 31 de marzo se establece la “Ley seca”, es decir que este municipio no se venderán bebidas alcohólicas en ningún establecimiento, según manifiesta un documento que subieron a las plataformas digitales.

Esta medida alzanca a tiendas comerciales sin excepción, los depósitos deberán permanecer cerrados, pues únicamente se dedican a la venta de bebidas alcohólicas, esta disposición es acatando el decreto que emitió el gobernador Alejandro Murat en días pasados, así como la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta medida será por tiempo indefinido y todos los establecimientos que venden este tipo de productos deberán acatar las disposiciones, lineamientos y decretos en materia federal y estatal, que se tomen derivado de la contingencia por el coronavirus.

En caso de que algún establecimiento no acate estas medidas, será acreedor a que se clausure el negocio, asimismo piden a la población que tome las medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio, toda vez que en la cuenca del papaloapana existen casos sospechosos de Covid-19.

