Anuncia Edil de Valle medidas más extremas, por desacató a recomendaciones

-Estas medidas irían desde clausura de establecimientos hasta cárcel, para los que omitan acatar las medidas de prevención en esta contingencia.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca. – Ante la omisión de los pobladores de Valle Nacional de no acatar las recomendaciones por la contingencia en la lucha contra el Coronavirus, el presidente municipal Rey Magaña García anunció que habrá sanciones más drásticas, desde clausuras de establecimientos hasta posible cárcel, a quien pase por alto las medidas preventivas en esta Cuarentena.

Dijo que no permitirá que se ponga en riesgo la salud pública de este municipio, y es por eso que ha encomendado a la policía que vigile la ribera del río, pues añadió que por ser una zona de paso, muchas personas de otros lugares vienen a nadar a este lugar, aumentando el riesgo de un posible contagio ante la numerosa presencia de bañistas locales que acuden por las tardes a disfrutar de sus aguas, sin importar que por esta situación podría poner en riesgo a los adultos mayores y todo, por la irresponsabilidad de acudir a espacios públicos donde son más propensos a contraer este virus.

Así mismo explicó la situación que prevalece en la cabecera municipal ante la escasez de agua potable pues dijo que por las altas temperaturas los mantos acuíferos se encuentran a bajo nivel, por lo que recomendó a la ciudadanía hacer buen uso del agua, mientras se busque dar una solución a esta problemática que de por sí en esta temporada siempre ha existido, por lo que pidió estar atentos a las recomendaciones que se emitirán para dar a conocer el racionamiento del vital líquido en colonias, donde actualmente están padeciendo esta necesidad.

Por último detalló que aunque haya aún saldo blanco de personas contagiadas, existe la posibilidad de que algunas personas lo puedan contraer ante los brotes surgidos en los municipios vecinos del estado de Veracruz como Tlacotalpan y Cosamaloapan, que están conectados con Tuxtepec al igual que este municipio, por lo que indicó que la medida de prevención, debe ser más extrema para cerrarle las puertas a esta epidemia y evitar que se pierdan vidas humanas, debido a la indiferencia de algunos cuantos.

