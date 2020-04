Alertan por falso anuncio para tramitar “Tarjeta para el Bienestar”

La Secretaría de Educación Pública (SEP) alerta a la población sobre un anuncio que circula en redes sociales en el que se ofrece supuesto apoyo para tramitar la Tarjeta para el Bienestar.

Excelsior

A través de un comunicado, la dependencia aclara que “es falso que este trámite se puede hacer por internet y no se pide dinero para realizarlo”.

La SEP resalta que en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se protegen los datos personales de cualquier becario, por lo que acceder a este tipo de sitios falsos pone en riesgo la seguridad de todos y todas.

“Le recordamos a la ciudadanía que los trámites para participar en cualquier Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, solo se hacen a través de las visitas a domicilio de los Servidores de la Nación, perfectamente identificados y en las escuelas de Educación Media Superior y Educación Superior”, se explica en el texto.

Cualquier duda sobre la operatividad de las Becas para el Bienestar Benito Juárez se puede consultar en la página oficial www.gob.mx/becasbenitojuarez o llamar a las Oficinas de Representación Estatal y Regional de nuestros Programas, en el estado donde vives, para que recibas la orientación correspondiente.

