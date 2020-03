San Mateo Yetla, Santa Fe y la Mar toman medidas extremas contra Coronavirus

-Aseguran que no permitirán el acceso a otras personas y piden a los pobladores que no los visiten sus familiares, porque también se les negará la entrada.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – Buscando prevenir que el Coronavirus llegue hasta su comunidad, pobladores de Santa Fe y la Mar decidieron tomar medidas extremas y cerraron todos sus accesos para evitar que algunas personas ajenas al pueblo, ingresen con algún contagio y propague el virus en la comunidad.

Al igual que Santa Fe y la Mar, la comunidad de San Mateo Yetla se encuentra ubicada sobre la carretera 175 y también decidieron cerrar sus calles por acuerdo de asamblea, aun a pesar de que este lugar cuenta con uno de los atractivos turísticos más visitados en esta temporada y que de forma inédita se suma a la Cuarentena para cerrarle el paso a la propagación de esta pandemia, que ha devastado a varios países de Europa, Asia y los Estados Unidos.

Por lo que desde este domingo implementaron vigilancia para no permitir que cualquier persona ingrese al pueblo, ya que de hacerlo podría hasta pagarlo con cárcel según la decisión de la asamblea, así lo señaló Ignacio López Nolasco habitante de este lugar.

Otra de las razones por la que decidieron tomar esta medida, ha sido que diariamente ingresaba gran cantidad de personas para nadar en sus playas por lo explicó, que está estrictamente prohibido ir al rio de ese lugar y es por eso que decidieron bloquear sus calles y no permitir la entrada de personas para proteger a sus familias.

De esta manera invitó a las personas que tienen familiares en otros lugares o país, a que desistan de venir en esta temporada a esta población ya que indicó que por la contingencia no se les permitirá la entrada a este lugar, por lo que mencionó que es necesario que los pobladores estén comunicados con su gente y se les explique esta situación, es para evitar la llegada del Coronavirus a Santa Fe y la Mar.

