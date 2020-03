Provoca el #Quédateencasa, que corridas de taxis caigan un 60% en Tuxtepec

-Es posible que en el transcurso de esta semana, las corridas bajen un poco más

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El llamado que han hecho las autoridades federales, estatales y municipales, de quedarse en casa, están afectando la economía de varios sectores, en Tuxtepec los taxistas reportar que el pasaje bajó hasta en un 60%.

Luis Alfonso Reyes Sánchez, dijo que este fin de semana bajó bastante, y es posible que en el transcurso de esta semana bajen más, lo que les afecta considerablemente ya que a o hacer pasaje no logran completar su cuota y sobre todo llevárselo a sus hogares.

En lo que respecta con la petición que le habían hecho a los concesionarios de bajar la tarifa diaria, señaló que algunos ya optaron por bajarle poco a poco, y otros han optado por parar sus unidades, dejando a algunos taxistas sin empleo.

Así mismo, puntualizó que a pesar de los llamados que han hecho para que desinfecten sus unidades, tengan gel antibacterial, y usar lo necesario para no ponerse en riesgo y sobre todo al pasajero, señaló que algunos no están tomando las medidas necesarias, pero otros no debido a que no cuentan con recursos suficientes para comprar lo necesario para protegerse.

Esperarán además a que el gobierno federal los apoye, ya que son parte de un sector vulnerable y que por necesidad no pueden dejar de circular.

