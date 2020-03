Policía víal de Oaxaca, implementa operativo en transporte público para evitar contagios de COVID-19

-Piden a transportistas y usuarios a que sigan las medidas de prevención y que las unidades no vayan llenas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La policía vial realizó un operativo en la zona conurbada de la capital oaxaqueña, en la que le piden a choferes y pasajeros que hagan caso de las indicaciones que han emitido las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia por el coronavirus.

A los choferes les piden que lleven gel antibacterial para que se lo apliquen a los pasajeros y ellos también, pues de esta manera se reducen los riesgos de contagiarse por dicho virus, esta medida es tanto para taxistas como para el transporte urbano y sub urbano.

Los elementos de la policía vial suben a las unidades de transporte urbano y sub urbano y verifican que se respete la sana distancia y que no vayan llenos, también hacen la invitación a los pasajeros para que únicamente salgan a la calle en caso de ser necesario.

Éste es el segundo operativo que se realiza luego de las indicaciones que han emitido las autoridades sanitarias, pues hace unos días la policía municipal de Oaxaca de Juárez hacía recomendaciones a la población en espacios públicos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario