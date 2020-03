No cerraremos, hasta que no haya un llamado contundente del gobierno: CANACO

-Además deben de ser respaldados por hacienda, la CFE y el IMSS

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar del llamado del gobierno federal de no salir de sus hogares, el comercio de Tuxtepec, sigue trabajando de manera normal, y esto se debe a dos cosas, la primera la falta de un llamado contundente de usar la fuerza pública para quienes esté fuera de sus hogares, y la otra la falta de apoyos del gobierno federal, así lo dio a conocer el Presidente de la canaco en Tuxtepec, Jorge Osorio.

Dijo que los 3 niveles de gobierno deben de tomar en cuenta que el comercio debe de abrir, ya que hasta el momento no les han dado ni siquiera un paleativo para que puedan cerrar, “no está saliendo a dar la cara hacienda, no está saliendo a dar la cara la CFE, tampoco el IMSS, en lo económico, como nos vemos, nada más así recomienda”.

Señaló que hasta el momento no tienen contacto con personal del gobierno municipal, estatal y federal, y que ya deberían de estar trabajando para ayudar al comercio local, sin embargo hasta el momento no han hecho nada.

En el municipio, hay entre unos 5 mil y 6 mil comercios de diferentes giros y tamaños y probablemente un 50% son familiares, que no tienen ningún trabajador, y el otro 50 sí lo tiene, por lo tanto se preguntan qué harán con el personal que tienen

Y es que a pesar de llamado del gobierno federal de permanecer en sus hogares, este lunes el comercio de Tuxtepec, abrió de manera normal, los bancos a pesar de la sana distancia al interior, afuera no se respeta; además de que la ciudadanía sigue en las calles sin acatar este mandato.

