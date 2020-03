Meseros independientes de Oaxaca piden ayuda de gobiernos

-Señalan que por la contingencia se quedaron sin trabajo y sin ingresos para mantener a sus familias

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La unión de meseros independientes, piden la ayuda de los tres niveles de gobierno, pues ante las medidas tomadas por la contingencia del Covid-19, entre ellas la cancelación de eventos sociales, se quedaron sin trabajo y ahora no tienen ingresos para sus familias.

Señalaron que ninguno de ellos tiene otra fuente de ingresos que les permita llevar alimento a sus hogares, pues no tienen un contrato firmado ni otras garantías laborales, en esta situación se encuentran 400 meseros que integran esta agrupación.

El apoyo que piden es económico, pues no tienen otra fuente de ingresos, el dinero dijeron, lo utilizarán para sufragar los gastos que tienen como el pago de luz, compra de alimentos y despensa, además mencionaron que algunos están estudiando y tienen que cubrir sus gastos.

Los meseros independientes acudieron a palacio de gobierno a dejar su petición por escrito, sin embargo se encontraron con las puertas cerradas, pues en días pasados el gobernador Alejandro Murat informó que toda la estructura de gobierno se sumaría a la cuarentena, y que sólo habría atención en las áreas prioritarias. 1.36-1.58 2.08-2.51

Finalmente invitaron a los meseros que se encuentran en la misma situación para que se sumen y de esta manera puedan ejercer presión para poder subsistir durante esta cuarentena.

