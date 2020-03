López: “Creí que era broma jugar para Guatemala”

Con fuente ESPN

Con 22 años de edad y una vida realizada en la Ciudad de México, Jesús

López, joven canterano del América, no imaginó que alguna vez vestiría una camiseta que no fuera la de la Selección Mexicana, sin embargo, en las últimas semanas la Federación de Guatemala lo buscó para ofrecerle jugar con ellos, propuesta que no pudo rechazar al tener como objetivo ser jugador internacional.

En entrevista para ESPN Digital, Chucho aseguró que pensó que todo se

trataba de una broma, ya que el primer contacto se dio en el juego ante

Comunicaciones en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

“No me lo imaginaba. Después del juego contra Comunicaciones me buscaron. Primero le dijeron a un primo de allá y me dijo a mí, pero cuando me dijo no lo tomé en serio. Fue hasta que en el club me avisaron y le puse la seriedad al asunto. Pensé que era broma, porque cómo se iban a contactar con mi primo”, declaró.

Antonio de Jesús López Aménabar tenía el sueño de estar en el Tri y ayudarlos a obtener el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero al no ser considerado por el técnico, Jaime Lozano, tomó la decisión de defender la patria de su abuelo materno.

“Me sirve para jugar y también para mostrarme

internacionalmente. Solamente entrené una vez con ellos con la

selección sub-23 y también sirvió para decirle que sí a

Guatemala, porque de la lista sub-23 con 50 jugadores no fui

tomado en cuenta y dije “tengo que tomar la oportunidad””,

externó.

El medio ofensivo expuso que aún no cuenta con sus papeles de naturalización y señaló que los federativos del país centroamericano lo apoyan con el trámite.

“No, ahorita no hay fecha para ir. Primero tengo que arreglar mis papeles y yo digo que sería para septiembre. Aún no tengo carta de naturalización y ellos son los que me están ayudando. Estoy emocionado y contento con muchas ansias de jugar allá. Ni mi mamá, mi abuelo es de allá. Mi mamá nació en la Ciudad de México. No recuerdo de dónde es mi abuelo, pero estoy feliz. Solamente he ido una vez a Guatemala que fue con el partido de Comunicaciones”, declaró.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario