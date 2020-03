Convoca IEEPO a docentes a participar en programa de capacitación en línea de la SEP

Pueden acceder a diplomados, cursos masivos y microcursos, conferencias y otros recursos provenientes de diferentes aliados estratégicos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de marzo de 2020.- En apoyo a las y los docentes de la entidad en este periodo de receso escolar, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), les orienta sobre materiales de consulta y didácticos que pueden utilizar con sus alumnos, para que refuercen los aprendizajes esperados desde sus hogares, como parte de las medidas que dispuso el gobernador Alejandro Murat Hinojosa para proteger la salud.

Además, por disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes 30 de marzo inició un programa de actualización y capacitación en línea a través del cual las y los maestros pueden acceder a diplomados, cursos masivos y microcursos, conferencias y otros recursos provenientes de diferentes aliados estratégicos.

Estas acciones, están alineadas con el segundo eje rector de la Agenda Digital Educativa de la dependencia, que promueve la formación y capacitación de docentes, figuras educativas y normalistas en competencias para el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales (TICCAD), y así fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Como lo ha establecido el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, en un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado y el magisterio, se refuerzan los aprendizajes durante el receso escolar en beneficio del alumnado de educación básica, para lo cual se calendarizaron las actividades a realizar y que se pueden consultar en la liga: http://educacionbasica.sep.gob.mx/

El Instituto convocó a las y los docentes a acceder al programa de actualización y capacitación en línea de la SEP que oferta los diplomados: Mediación tecnológica del aprendizaje, Desarrollo de estrategias digitales de aprendizaje y Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje, a través de la página de Televisión Educativa: formacionycapacitaciondigitales.televisioneducativa.gob.mx

También habrá cursos como Tecnologías de aprendizaje offline y online, Aprendizaje estratégico en ambientes virtuales, Plataformas digitales en el uso social del lenguaje y Nuevas formas de aprender con educación a distancia al término de los cuales se les otorgará constancia del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual.

