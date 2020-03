Confirman primer muerte en Oaxaca, por COVID-19

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde noche de este lunes el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell confirmó la primer muerte en el estado de Oaxaca, por el virus COVID-19.

Según los primeros reportes se trata de un hombre de 45 años de edad, el cual dio positivo ante la prueba del coronavirus y que padecía insuficiencia renal.

La muerte se dio el día de ayer, después de haber llegado grave al hospital de especialidades y que falleció poco tiempo después.

La SSA dio a conocer que fue en la región de los Valles Centrales, sin dar más detalles.

Hasta el momento ni el Secretario de Salud de Oaxaca Donato Casas Escamilla o el Gobernador del Estado Alejandro Murat, se han pronunciado al respecto.

La entidad se mantiene con 14 casos positivos, 30 sospechosos y 80 negativos.



