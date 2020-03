Bares, río y parque, lugares más concurridos en Valle pese a cuarentena: Seguridad

-Dijo el Director de la policía, que es necesario endurecer las sanciones en caso de que las personas no acaten esta orden

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – Pese a la contingencia implementada en la cabecera municipal de Valle Nacional, algunas personas y comercios no han acatado estas recomendaciones, por lo que señaló Jorge Contreras Ruiz Director de Seguridad, que será necesario endurecer las sanciones para que estas personas tomen con seriedad esta situación que se está viviendo en la actualidad en el mundo entero.

Y es que a pesar de haber emitido una orden a los establecimientos de bares y cantinas para que mantengan cerrado sus locales, dijo que sólo algunos acataron esa orden mientras que los otros siguieron laborando de manera normal, por lo que añadió que de no hacer caso a estas decisiones de Cabildo procederían a clausurar estos negocios.

Por otro lado, informó que otras medidas que se tomaron este domingo fue la de dejar sin alumbrado al parque y a la explanada municipal para evitar que los jóvenes se concentren en estos lugares como ha sido costumbre y dijo que fue por medida de prevención, ya que en las noches estos lugares siguen siendo muy concurridos, sin embargo, aclaró que más tarde se encendieron las luces una vez que se percataron que las personas optaron por retirarse al ver la zona oscura.

Dijo que otras de la situaciones que han sido preocupantes para las autoridades ha sido la concentración de gente en la rivera del rio Valle Nacional, donde ocupan este tiempo como esparcimiento, por lo que enfatizó que a pesar de que no se cuenta con suficiente personal para recorrer toda la rivera, dijo que el Cabildo decidirá como sancionar a quienes desacaten esta orden y así mismo, reconoció a los centros ecoturísticos por tomar las medidas necesarias para evitar la posible propagación del COVID- 19 y lamentó que los pobladores de la cabecera municipal todavía no tomen en serio esta situación que podría poner en riesgo a toda su familia al acudir a lugares aglomerados.

Resaltó que otras de los factores que se ha sumado a esta contingencia, son los incendios en los cerros que debido a las altas temperaturas ha provocado combustión en las malezas y sumado a la irresponsabilidad de algunas personas que utilizan el fuego en las zonas boscosas de los cerros en este lugar.

