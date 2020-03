Abaten a “El Pin Pon”, el jefe operativo de “La Tropa del Infierno”

Hugo Alejandro Salcido, conocido como “El Pin Pon” o “El Porras”, se encontraba en la lista de los más buscados dentro del programa Binacional de Seguridad y Prosperidad, emprendido entre los gobiernos de Tamaulipas y Texas, Estados Unidos.

Según información oficial, los hechos ocurrieron en la madrugada, el enfrentamiento sucedió entre hombres armados en varias camionetas y policías estatales. Durante el tiroteo, el líder del grupo criminal resultó herido gravemente y posteriormente murió.

Tras los hechos, “El Pin Pon” fue localizado muerto en un Centro de Atención Médica en Nuevo Laredo.

El “El Pin Pon” era subordinado de Martín Rodríguez Barbosa “El Cadete”, quien es responsable de la seguridad personal de Juan Gerardo Treviño Chávez “El Huevo”, líder del ahora Cártel del Noreste.

