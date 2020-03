Gobernador de Tabasco da positivo de Covid-19

–Esta información la hizo pública por medio de su cuenta de twitter

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobernador de Tabasco Adán Augusto López dio positivo de Covid-19 en la prueba que se practicó luego de haber presentado los síntomas característicos, esto lo dio a conocer por medio de una publicación en su cuenta de Twitter.

Una vez que conoció el resultado de la prueba, el mandartario tabasqueño tomó la decisión de mantenerse en cuarentena y observación en su domicilio y afirmó que desde ahí seguirá trabajando para que su entidad pueda superar esta crisis.

Hace unos días el gobernador de Hidalgo Omar Fayad informó por su cuenta de twitter que también dio positivo en la prueba de Covid-19, sumando dos mandatarios estatales que se suman a la estadística de 848 casos confirmados en el país.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario