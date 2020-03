Asume SSPO coordinación de las policías municipal y vial de Loma Bonita



–El titular de la SSPO, Ernesto Salcedo Rosales informa que se reinstaló la comandancia de la Policía Estatal Preventiva y Vial Estatal

Comunicado

Loma Bonita, Oaxaca.- Como parte de los resultados y acuerdos de la reunión de coordinación interestatal para la Construcción de la Paz y Seguridad de los estados de Oaxaca y Veracruz; la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), asume la coordinación de las Policías Municipal y Vial de Loma Bonita, Tuxtepec.

Lo anterior, luego de los operativos coordinados con instituciones militares federales y estatales, que derivaran en la detención de 10 personas, entre ellas, el entonces director de la Policía Municipal de esta demarcación, J. F. G. P., por la presunta comisión de diversos delitos.

El titular de la SSPO, Ernesto Salcedo Rosales informa que tras dichos operativos y, con el objetivo de garantizar la paz y coordinación con las fuerzas de seguridad y procuración de justicia en este municipio, “se designó a un comandante de la Policía Estatal Preventiva en funciones de director; además, se reinstaló la comandancia de la Policía Estatal Preventiva y Vial Estatal”.

La SSPO -dijo- reconoce la coordinación de todos los órganos de seguridad del Estado; así como, la colaboración de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) para mantener una estrategia de justicia integral en la región de la Cuenca del Papaloapan.

En este sentido, la institución reitera su compromiso con la sociedad oaxaqueña de fortalecer a las corporaciones policiales y con ello, la seguridad de oaxaqueñas y oaxaqueños.

