Actividades de semana santa serán a puerta cerrada: Obispo de Tuxtepec

–Esto debido a las medidas por la contingencia por el Covid-19

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a la contingencia que se vive en el país por el Covid-19, se realizarán las actividades de semana santa a puerta cerrada, a efecto de evitar que haya aglomeración de personas, así lo dio a conocer el Obispo de la Diócesis de Tuxtepec José Alberto González Juárez.

Al término de la segunda misa dominical que se realizó a puerta cerrada, el obispo dio a conocer esta información, pues la misa por el domingo de ramos será a las diez de la mañana a puerta cerrada y lo mismo será con las actividades los días jueves y viernes santo y el sábado de gloria.

No obstante el obispo comentó que platicará con los medios de comunicación para que se transmitan estas actividades, para que la grey católica viva estos días santos y que en ellos se pida por la sanidad del país y del mundo.

Asimismo mencionó que estos días de cuarentena no son vacaciones, por ello pidió a la población que cumplan con las disposiciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, para evitar que se presente una situación como la que se vive en otros países.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario