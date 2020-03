Pide AMLO que gente se mantenga en sus casas

-Si se acatan las medidas, no habrá saturación en hospitales y habrá menos muertes



Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, envío un mensaje a la población mexicana, para que se mantenga en sus casas, evitar salir a las calles, a menos que sea necesario y poner atención especial a los grupos más vulnerables, para disminuir los riesgos de contagio.

Señaló que también se guarde la sana distantia (1.5 metros), lavarse las manos con jabón de manera frecuente, no saludar de mano o beso, también pidió que no se vaya en valde a los hospitales, si no se cuenta con los síntomas del coronavirus como son: tos seca, dolor de cueroi, temperatura y dificultad para respirar.

Hace unos días el gobierno federal informó que se suspenderían las labores en las dependencias, salvo aquellas que por su naturaleza son necesarias que sigan brindando servicio como el sector salud, el ejército, la guardia nacional.



En ese sentido López Obrador dijo en un mensaje que subió a sus redes sociales, que pedirá al sector privado que hagan lo mismo, pues en caso de no hacerlo se puede perder más si no se previene y se protege a los trabajadores, sin embargo aclaró que las empresas que se dedican a la producción de alimentos, equipo médico y medicinas, tendrán que seguir laborando, por la importancia de su actividad.

El Presidente dijo que la gente puede seguirse moviendo y desplazando, siempre y cuando se trate de algo indispensable o necesario quelos obligue a salir, pues lo primordial en encerrars y por ello pidió a la población que aguanten este retiro que ayudará de mucho.

Incluso mostró unas gráficas en la que se tienen cálculos de lo que podría pasar si no se acatan las medidas de aislamiento, indicó que se dispararían los casos y esto colapsaría los hospitales en todo el país.

En cambio si se hace caso a las indicaciones, los casos no se incrementarán de manera alarmante y así no habría saturación en los hospitales, incluso dijo, habrá menos muertes por esta enfermedad.

