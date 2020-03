Ofertan productos de la canasta básica a precios accesibles en San Jacinto Amilpas

-El cono de huevo lo venden en 75 pesos y el huevo colorado o criollo en 82, el valor en otros lados es superior a los cien pesos

Graziano Gómez

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.- Con el objetivo de fomentar la economía de este municipio y de ofertar productos de la canasta básica a precios accesibles, el gobierno municipal instaló un tianguis, para que las personas compren ahí sus productos.

La Contralora Municipal Georgina Ventura Mendoza, dijo que esta iniciativa fue de la Presidenta Yolanda Santos Montaño, luego de que los precios de algunos productos se han elevado de manera considerable en las últimas semanas.

Este pequeño tianguis se instaló frente al palacio municipal, cuando inició la contingencia por el Covid-19, el horario en que se ponen es de nueve de la mañana a doce del día, únicamente los fines de semana.

Por su parte la Coordinadora de este mercado Verónica Castellanos Esquivel, dijo que otra forma de ayudar a la población, es por medio del programa de gallinas ponedoras, en las que se han beneficiado a más de seiscientos habitantes de San Jacinto Amilpas. Cada paquete consta de cuatro gallinas ponedoras y un gallo, el valor promedio de cada paquete es de cien pesos.

Cabe hacer mención que los precios de estos productos son más bajos que los que se encuentran en tiendas de autoservicio, como ejemplo el cono de huevos se venda entre 90 y 110 pesos en promedio y en este tianguis el valor del huevo blanco es de 75 pesos y el colorado o criollo es de 82 pesos.

