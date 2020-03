Llama Laura Estrada a empresas, a ser solidarias con el pueblo tuxtepecano

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Diputada Local por Tuxtepec, Laura Estrada Mauro, exhortó a las tiendas y negocios de la región, a evitar incrementar, sin justificación alguna, los precios de diversos productos, principalmente los de primera necesidad y los que conforman la canasta básica.

Estrada Mauro, llamó a la iniciativa privada, a ser solidaria con la población y no lastimar la economía de las familias de Tuxtepec y Oaxaca, a través del encarecimiento de diversos productos.

“En estos momentos, es necesario que diversos sectores; la iniciativa privada, la sociedad civil, las instituciones y representantes populares, trabajemos unidos y seamos conscientes ante la alerta sanitaria que hoy enfrenta el país, el estado de Oaxaca y el municipio de Tuxtepec”, dijo la congresista.

También, recomendó a la población, que en caso de ser víctima de abusos, detectar que las tiendas no exhiben o respetan los precios de productos y artículos, denunciar ante las autoridades competentes.

Laura Estrada, exhortó a la entidad gubernamental competente, en este caso a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a defender la economía de los y las tuxtepecanos.

En este mismo tenor, solicitó a la sociedad, dar prioridad al consumo de productos locales y amigables con el medio ambiente, acciones con las que podrán cuidar la economía familiar y la salud.

