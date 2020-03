Caerá 2.9 mmdd ingreso de divisas de turistas por avión, considera Torruco

-“Esto representa una baja en términos absolutos de 2.4 millones turistas”, detalló el titular de Sectur

Notimex

Ciudad de México.- El ingreso de divisas al país por la llegada de turistas en avión disminuirá 14.7% durante el presente año, alcanzando 16 mil 800 millones de dólares, estimó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. El funcionario indicó en su cuenta de twitter, que el gasto de los visitantes que ingresan vía aérea a México será menor en este año en términos absolutos de 2 mil 900 millones de dólares, comparado con lo alcanzado en diciembre de 2019.

Señaló que dicha reducción en el ingreso de divisas se explicaría por la disminución estimada de 12.1% en la llegada de turistas internacionales vía aérea, respecto a diciembre 2019, alcanzando un volumen de 17.3 millones de turistas. Esto representa una baja en términos absolutos de 2.4 millones turistas”, detalló Torruco.

Por otra parte, expresó que las compañías de cruceros más importantes del mundo anunciaron la suspensión por 30 días de operaciones (15 marzo al 14 abril). La pérdida en los puertos Caribe y Pacífico de México, será de 829 mil cruceristas menos, con una baja en ingresos de 57 millones de dólares”, abundó. Añadió que en lo referente al comportamiento del PIB turístico 2020, se espera una caída de medio punto porcentual, bajando de 8.7% su participación (en el PIB nacional) a 8.2%.

En lo concerniente al hospedaje, indicó que en un escenario conservador se prevé una baja de 6% en la llegada de turistas a hoteles. La estimación optimista es de una baja de sólo 4.3% de turistas en hoteles, mientras que la estimación pesimista es de una caída de 7.7% de turistas hospedados. En mensajes pasados, Torruco había hecho el compromiso de informar con transparencia la afectación al turismo por efecto del COVID-19.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario