SEMOVI Oaxaca, implementará atención a usuarios sólo previa cita

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Como parte de las medidas del Plan de contingencia gubernamental COVID-19 ” y frenar la el contagio, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), detalló que desde el pasado 23 de marzo se modificó el sistema de atención en los 42 módulos de las ocho regiones del estado.

Gerardo Flores Caballero, director de licencias y emplacamientos de la semovi, refirió que la Atención a la ciudadanía será con previa cita, misma que podrán obtener de forma. Electrónica en la página http://citas.semovioaxaca.gob.mx

Precisó que al menos se están atendiendo unas 500 Citas al día de las distintas áreas y una de las que obtiene el mayor número de citas, es el área de licencia y emplacamiento.

Enfatizó que el programa de canje de placas y adiós tenencia, concluye hasta el 30 de junio y agregó que los descuentos siguen vigentes.

Puso a la disposición del usuario el número telefónico 951 275 85 21, para que puedan solicitar su línea de captura, la cual se les enviará luego de proporcionar el número de placas, misma que podrán pagar en línea o vía transferencia electrónica, y ser beneficiarios del programa adiós tenencia y pasando la contingencia solicitar su canje de placas.

Cabe mencionar que a la entrada de las oficinas de la semovi, personal está impidiendo el acceso a toda persona que no tiene una previa cita y los pocos que entran reciben gel antibacterial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario