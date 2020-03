Recibirá IEEPO vía correo electrónico documentación oficial

La medida se aplica por la Fase 2 de la pandemia por COVID-19 y como una alternativa para dar continuidad a procesos esenciales, como lo ha instruido el Director General

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de marzo de 2020.- Ante las medidas sanitarias derivadas de la Declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para México, en la Fase 2 de la pandemia por COVID-19 y en cumplimiento a las instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico: [email protected]

Como una alternativa para dar continuidad a procesos esenciales y cumplir con las atribuciones que le corresponden, a través de ese servicio de red se recibirá la documentación oficial dirigida a la dependencia y dará el trámite respectivo ante las áreas correspondientes.

Como lo instruyó el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, de esta manera durante el periodo establecido para la conservación de la salubridad pública del estado, se mantendrá la atención a la comunidad docente y ciudadanía en general.

Para un mejor seguimiento, el correo electrónico debe ir acompañado de los datos generales del emisor, así como de la solicitud o información requerida a la dependencia, como son trámites, servicios, programas y actividades a cargo de la autoridad educativa en la entidad.

Por otra parte, el Instituto recomienda consultar el portal web institucional, donde se difunde una serie de propuestas de actividades para reforzar los aprendizajes esperados durante el aislamiento preventivo en estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, avaladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario