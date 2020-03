Por cuarentena, Zuzul perderá más de un millón y medio de pesos en semana Santa

-Afirma el Edil de Jacatepec que tan solo en temporada alta se recada esa cantidad, sin embargo reconoció la decisión de sus pobladores de no exponer a sus familias ante un probable brote de covid-19.

Tuxtepec Oaxaca: – Ante el cierre de los balnearios en la región de la Cuenca, debido a la contingencia emitida por la Secretaria de Salud ante la probable presencia del Coronavirus, asegura Víctor Raúl Hernández López presidente de Santa María Jacatepec, que tan solo en el centro eco turístico Zuzul se dejará de percibir una derrama económica de más de un millón y medio de pesos en esta temporada vacacional.

Señaló que además de otros centros de esparcimiento que tiene Jacatepec como el de San Martín y Santa Sofía, aseguró que Zuzul es el que tiene más presencia turística durante las vacaciones de Semana Santa y es por eso que lamentó, que en esta ocasión esta fuente de ingresos no se pudiera dar por esta situación, sin embargo, explicó que la misma población prefirió proteger a sus habitantes que correr el riesgo de contraer esta epidemia.

Por otro lado informó que por decisión de Cabildo se ha decidido suspender la Fiesta anual en honor a San Jorge el 23 de Abril, así también comentó que otras comunidades han decidido también suspender sus festividades con el fin de prevenir brotes COVID-19, pues dijo que no hay capacidad ni infraestructura para atender algunos casos que puedan surgir por no contar con la prevención adecuada.

Reconoció que, si existe preocupación en algunas comunidades como la Joya donde las personas van llegando desde el norte del país, debido a la falta de trabajo, sin embargo comentó que son personas que han estado expuestas en sus áreas de trabajo, lo cual pone en riesgo a sus familiares al llegar de una zona donde hay registro de coronavirus.

Dijo que estas personas deben mantenerse en sus hogares sin socializar por lo menos 15 días para evitar algún tipo de riesgo, que altere la tranquilidad de esa población.

